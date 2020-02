Schianto con la bici: muore a 18 anni il pronipote di Romano Prodi

È morto il pronipote dell'ex premier Romano Prodi, il 18enne Matteo. Il ragazzo era rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un incidente sui colli di Bologna, all'angolo fra via di Barbiano e via degli Scalini. Il figlio di Giovanni e Mariangela, nipote di Vittorio e pronipote dell'ex premier Romano Prodi, era in bicicletta quando è stata colpito da un'auto che proveniva dalla parte opposta. Soccorso immediatamente è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore, dove è deceduto. Matteo Prodi stava preparando l'esame di maturità scientifica al Liceo Fermi e aveva già superato il test universitario per entrare alla facoltà di Ingegneria.