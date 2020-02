Terremoto di magnitudo 4.4 a Rende in Calabria

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato nel pomeriggio di oggi con epicentro a Rende, nell’area urbana di Cosenza. Attualmente, a quanto fanno sapere il vigili del fuoco, non sono stati segnalati crolli né nel centro storico di Rende né nel centro storico di Cosenza. Le linee del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza sono intasate da decine di telefonate di cittadini preoccupati.

Su Twitter iniziano a circolare le prime foto dai luoghi colpiti dal sisma.

I mi ero sdraiato a letto da pochi minuti, inizialmente si muoveva solo la porta, poi mi è tremato il letto e sono caduti tutti i libri nella libreria, mi hanno mandato questa foto di un alimentare di Rende pic.twitter.com/EqNR5VfBZe February 24, 2020

La scossa di terremoto è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Cosenza alle ore 17.02. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione civile spiegando che sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. L’evento sismico - con epicentro localizzato tra i comuni di Rende, Castrolibero e Marano Marchesato, in provincia di Cosenza - risulta avvertito dalla popolazione.