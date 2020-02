L'appello del medico di Codogno: fuori i nomi dei malati di coronavirus o non ne usciamo

Nei focolai del coronavirus, in Lombardia e Veneto, ci sono migliaia di cittadini in quarantena. Molti dei quali non sanno se sono a rischio o meno. Ezio Scarpanti, medico di Cologno, ha lanciato un appello per cercare di arginare il contagio: "Fuori i nomi e le foto dei malati, è l'unico modo per sapere se si è stati in contatto con loro e arginare virus. Bisogna abolire la legge sulla privacy".

Notizie e smentite si accavallano. All'ospedale di Codogno non ci sarebbe un problema relativo alla scarsità di tamponi per i test del coronavirus, come sostenuto da alcune fonti. Lo spiegano fonti sanitarie.