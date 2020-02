Coronavirus, aereo Alitalia bloccato alle Mauritius: "Quarantena o veneti e lombardi non sbarcano"

Lombardi e veneti non possono sbarcare per il rischio coronavirus, trecento italiani bloccati in aeroporto. "Volo Alitalia per le Mauritius, non fanno sbarcare gli italiani per rischio coronavirus. Ora tavolo di crisi alla Farnesina", scrive su Twitter il giornalista e conduttore tv Nicola Porro.

Non ci sono casi sospetti di Covid-19 a bordo ma le autorità del paese a vocazione turistica in un primo momento hanno informato che per gli italiani è consentito lo sbarco solo se sarà effettuato un periodo di quarantena in ospedale. L'alternativa è tornare in Italia, in serata, con un altro volo. In seguito le autorità delle Mauritius hanno negato lo sbarco solo ai passeggeri provenienti da Lombardia e Veneto.