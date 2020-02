Torna la paura in Emilia. Terremoto a Correggio, panico e gente in strada

Torna la paura del terremoto in Emilia Romagna. Una forte scossa è stata avvertita a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, alle 14.31. L'Ingv ha comunicato che la magnitudo del movimento sismico è stata di 3,4 a una profondità di 6 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in numerosi comuni limitrofi e nelle province di Modena, Parma e Bologna. Molte le persone scene in strada ma non si registrano al momento danni a persone o cose.

Nel 2012 l'Emilia è stata colpita dal forte terremoto, costituito da una serie di scosse avvenute in zarie zone della pianura padana emiliana nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo. Il terremoto allora fece sette morti.