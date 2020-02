Diciassettenne viene dimessa dall'ospedale, va a dormire e non si sveglia più

Una ragazza di diciassette anni è stata trovata morta nel suo letto, a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Ieri era stata dimessa dall'ospedale dove si era recata per un malore. Aurora Grazini, questo il nome della giovane, è stata trovata senza vita intorno alle 8 di questa mattina dai genitori. La ragazza, secondo quanto si apprende, da tempo mostrava segni di malessere, stava perdendo peso e accusava crisi di pianto, ansia e difficoltà a dormire. La madre ieri l'aveva portata all'ospedale di Belcolle dove era stata visitata, sottoposta ad alcuni accertamenti e dimessa attorno alle 16. Giunta la sera sarebbe andata a dormire senza problemi, poi questa mattina la tragica scoperta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre il procuratore della Repubblica di Viterbo, Eliana Dolce, che ha aperto un’inchiesta, ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte della ragazza. Il carnevale di Montefiascone, per volontà della famiglia della giovane, non sarà sospeso come in un primo tempo ipotizzato dall'amministrazione comunale.