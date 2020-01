Salvini al citofono, adesso parla Yassif: perché proprio me

Yassin il ragazzo a cui ha citofonato Matteo Salvini durante la campagna elettorale in Emilia Romagna fa il calciatore ed è stato convocato anche una volta nella nazionale italiana. "Non ho precedenti e non sono uno spacciatore". L'intervista in esclusiva va in onda questa sera a "Piazza Pulita" su La7.

Chi c’è dietro al citofono?



Questa è un’intervista importante. Racconta molto del rapporto fra propaganda politica e rispetto dei diritti.

Questo ragazzo merita delle scuse.

Stasera a #Piazzapulita.



pic.twitter.com/1Y97mOHKUn — Corrado Formigli (@corradoformigli) January 30, 2020