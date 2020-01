Svolta Veronica Lario: ora farà la manager nel settore immobiliare

Veronica Lario, all’anagrafe Miriam Bartolini, ex moglie di Silvio Berlusconi diventa presidente e assume la prima carica ufficiale in una società italiana. La nomina è avvenuta durante un’assemblea degli azionisti di pochi giorni fa della Il Poggio spa, la società immobiliare con un capitale di 3 milioni di euro interamente di proprietà della Bartolini di cui Monica Maria Limonta è stata a lungo amministratore unico.

Durante la riunione la ex moglie di Berlusconi ha spiegato come sia «urgente» che lei assuma la carica di un costituendo consiglio d’amministrazione che è stato insediato seduta stante e i cui due altri componenti sono il commercialista Paolo Costanzo e Roberta Rabino. Il primo, fra l’altro, è presidente del collegio sindacale dell’importante Policlinico San Donato della famiglia Rotelli e la seconda è nel consiglio di Geosintesi. Pochi mesi fa prima del pignoramento dei beni deciso dal tribunale di Milano tramite un decreto ingiuntivo, la Lario aveva assicurato una fonte d’entrata alla sua società immobiliare e la Limonta aveva siglato l’affitto del ramo d’azienda che riguarda l’attività di ostello per la gioventù iniziata al Palazzo Borromini di Segrate, immobile di proprietà. Affittuario è la società Midue, che ha sede allo stesso indirizzo legale milanese de Il Poggio, che ne detiene il 20% mentre il controllo con l’80% è della Cosmo srl a sua volta detenuta dalla Equitago, la cui proprietà è detenuta fiduciariamente dalla Spafid e il cui 100% è in pegno a Intesa Sanpaolo.