Il virus killer che viene dalla Cina si trasmette da uomo a uomo

Torna l'incubo di una nuova Sars. A creare allarme è la nuova scoperta sul virus cinese che ha fatto già tre morti e oltre 200 casi: si trasmette tra esseri umani. E il timore che possa presto fuoriuscire dalla regione di Wuhan, la città dove sono stati contagiati la maggior parte degli infetti, è fondato perché in Cina sta per cominciare il periodo del Capodanno con milioni cdi cinesi in viaggio.

Casi si registrano in Corea del Sud, Thailandia e Giappone. Il coronavirus in questione, che provoca una grave forma di pomonite, è dello stesso ceppo della Sars. La Farnesina ha emesso oggi un avviso a chi viaggia nella provincia dello Hubei, dove si trova Wuhan, in cui chiede a chiunque sia entrato in contatto con animali e presenti sintomi influenzali di contattare un medico. All'aeroporto di Fiumicino è scattato il protocollo previsto in questi casi per i passeggeri provenienti dalla regione cinese. "La situazione è costantemente monitorata e la probabilità di introduzione del virus nell'Unione europea è considerata bassa, anche se non può essere esclusa", informa il ministero della Salute, che è in continuo contatto con l'Oms e l'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control).

Dalla provincia meridionale cinese dello Yunnan, dove si trova in visita di ispezione, il presidente cinese, Xi Jinping, ha chiesto "controlli efficaci" per frenare l'epidemia e ha sottolineato la necessità di "mettere al primo posto la salute e la vita delle persone". Massima attenzione ora delle autorità cinesi per le festività del Capodanno, quando milioni di connazionali si metteranno in viaggio.