Scontri tra tifosi in Basilicata, 33enne travolto e ucciso. Tre fermati

Scontri fra tifosi a Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza, finiscono nel sangue. Un 33enne sostenitore della squadra lucana del Rionero è morto ed un altro uomo è rimasto ferito in un incidente stradale su cui stanno indagando le forze dell'ordine. Entrambi sono stati investiti da un'auto il cui conducente non si è fermato per prestare i soccorsi. Il ferito è stato soccorso con eliambulanza e trasportato all'ospedale San Carlo del capoluogo. Si ipotizza uno scontro fra tifoserie avversarie, l'altra sarebbe quella del Melfi. Il tragico incidente è avvenuto all'uscita dalla stazione ferroviaria di Vaglio. Tre persone sarebbero state fermate e in questo momento sarebbero in Questura a Potenza.

Da stabilire se l'incontro tra le due tifoserie sia stato fortuito o programmato da una delle due o da entrambe. I tifosi della Vultur Rionero erano diretti a Brienza mentre quelli del Melfi a Tolve per seguire le partite delle loro squadre. L'investimento mortale e la fuga del responsabile sarebbero avvenuti mentre i tifosi del Rionero erano fermi vicino alla stazione ferroviaria di Vaglio. I due gruppi ultras in giornata si erano già scontrati in una stazione di servizio.