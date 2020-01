Arriva in Italia (e va a ruba) il libro che ha fatto litigare i due Papi

È arrivato anche in Italia il «libro della discordia», che ha creato attrito tra il Papa «in carica», Francesco, e il Papa emerito, Ratzinger. Il testo sta già andando a ruba, dopo il «giallo» sulla sua paternità. L’edizione pubblicata dalla casa editrice Fayard riporta come autori sia il cardinale Robert Sarah, sia Benedetto XVI; nonostante quest’ultimo abbia fatto sapere martedì scorso - tramite il suo segretario particolare Georg Gaenswein - di non aver mai rilasciato il consenso all’opera. Di tutta risposta, Sarah ha pubblicato su Twitter il carteggio avuto con il Papa emerito. C'è un passaggio «chiave» con cui Ratzinger il 25 novembre scorso sembra dare il suo «placet»: «Da parte mia, il testo può essere pubblicato nella forma da lei prevista».

Il libro, che difende il celibato per i sacerdoti (ponendosi in contrapposizione rispetto all’apertura di Bergoglio al matrimonio per i preti), si trova per il momento soltanto nelle librerie che vendono testi in lingua francese, come la «libreria Stendhal», che ha sede a Roma in piazza San Luigi de’ Francesi. Qui 40 copie del volume «Des profondeurs de nos coeurs» sono già state vendute e altrettante prenotate....

