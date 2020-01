Il giallo dell'agente con la pistola: tra Sardine e centri sociali a Bologna è dura

Il tweet è corredato dalla foto di un uomo, con in mano una pistola e al collo un distintivo: «Ragazzi, vi posto questa mia foto in un’operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine, centri sociali, tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute».

Sul caso, e sul possibile autore, indagano ora la Digos di Bologna e la Polizia Postale, che stanno effettuando gli accertamenti necessari a determinare se il profilo che ha pubblicato il tweet sia un fake (nella foto in bianco e nero si vede anche un vecchio schermo con il tubo catodico) o se invece sia autentico, e in quel caso, se appartenga effettivamente a un agente di polizia, e hanno chiesto la collaborazione di Twitter. L’ipotesi più probabile, tuttavia, è che il profilo dell’autore, denominato "Claudio8013", corredato dall’immagine di un uomo con il volto coperto da un passamontagna simile a quello dei reparti speciali, sia un falso, anche a giudicare dalla gestione dei contenuti pubblicati.