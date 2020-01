L'ultima crociata ambientalista è contro i bastoncini di pesce

Si preannuncia una nuova crociata per Greta Thunberg: quella contro i notissimi bastoncini di pesce: stando a quanto affera uno studio sugli impatti climatici della lavorazione dei progetti ittici condotto dall'università della California Santa Cruz, infatti, la lavorazione che serve a trasforare merluzzi e altri tipi di pesce (dal granchio al salmone) in "stick" panati e fritti genera significative emissioni di gas serra.

Stando a quanto riportato nell'articolo, la pesca del merluzzo giallo d'Alaska sarebbe relativamente efficiente in termini di consumo di carburante: i merluzzi vengono infatti catturati da grandi reti, chiamate "a strascico", che trasportano molti pesci, i quali vengono poi distribuiti per la lavorazione, spesso utilizzando grandi navi portacontainer che bruciano abbondanti quantità di carburante di bassa qualità che, a loro volta, producono alti livelli di particelle di zolfo. Ma, sottolineano i responsabili dello studio, "Non basta guardare solo alla pesca. Il quadro è molto più grande ed è molto più complicato".