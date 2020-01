Due papi sono troppi, nuove regole per Ratzinger. E sui preti sposati Sarah tira fuori le prove

Due Papi stanno stretti in Vaticano. L'ultima frattura, quella sull'apertura ai preti sposati di papa Francesco contrastata da Benedetto XVI nel suo ultimo libro, rischia di creare una frattura insanabile nella Chiesa. L'anomalia del pontefice emerito aumenta la confusione. La Stampa infatti oggi mette in evidenza la "questione costituzionale": insomma, non ci sono regole ad hoc per stabilire limiti e facoltà del papa dimissionario. Atenei e giuristi, spiega il quotidiano, stanno spingendo sul C6, il Consiglio di cardinali che sta aiutando Jorge Maria Bergoglio nella riforma della Curia romana, affinché tali limiti, pesi e contrappesi trovino adeguata forma giuridica.

Intanto si accende il dibattito sul libro di Joseph Ratzinger che ha fatto divampare l'ultimo scontro Oltretevere. L'entourage di Benedetto XVI sostiene che il papa emerito non ha dato il via libera alla pubblicazione del libro che porta la firma anche del cardinale Robert Sarah e che le sue parole sul celibato sono state usate per un'operazione editoriale. "Alcuni attacchi sembrano insinuare una menzogna da parte mia. Queste diffamazioni sono di una gravità eccezionale", ha replicato il prefetto della Congregazione per il Culto divino, con un tweet. "Fornisco da questa sera le prime prove della mia collaborazione stretta con Benedetto XVI per scrivere questo testo in favore del celibato", ha scritto ancora il porporato ultra-conservatore allegando una lettera del Pontefice emerito Benedetto XVI nella quale si fa riferimento al saggio sul sacerdozio. E conclude Sarah nel tweet notturno: "Mi esprimerò domani se necessario".