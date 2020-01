I Papi sono due. E se le danno

Il Papa emerito, Benedetto XVI, cita Sant'Agostino per affermare la sua contrarietà ai preti sposati. Un'ipotesi che è stata discussa nel Sinodo sull'Amazzonia dello scorso ottobre e che è stata inserita nel documento finale, anche se arriverà soltanto tra alcune settimane la decisione di Papa Francesco che dovrà pronunciarsi con l' esortazione apostolica post-sinodale.

«Silere non possum», «non Posso tacere». Così Benedetto XVI lancia il «suo grido d' allarme» sul celibato dei sacerdoti. Una posizione che è stata riportata ieri da Le Figaro, che ha pubblicato delle anticipazioni di un libro scritto a quattro mani da Ratzinger e dal cardinale Robert Sarah, che uscirà il 15 gennaio.

«Il Papa emerito - ha sintetizzato Le Figaro - prende una ferma posizione sulla possibilità di ordinare uomini sposati». Benedetto XVI e Sarah si lamentano della confusione creata dal sinodo, che è stato più concentrato sui media che sulla realtà, e spiegano di aver deciso di intervenire per esprimere le loro preoccupazioni. Il Papa emerito e il cardinale raccontano: «In questi ultimi mesi, mentre il mondo risuonava del rumore assordante creato da uno strano sinodo dei media che aveva la meglio su quello reale noi ci siamo incontrati. Abbiamo scambiato le nostre idee e le nostre preoccupazioni. Abbiamo pregato e meditato in silenzio. Ognuno dei nostri incontri ci ha reciprocamente confortato e tranquillizzato. Le nostre riflessioni effettuate in modi diversi ci hanno portato a scambiare lettere.

La somiglianza delle nostre preoccupazioni e la convergenza delle nostre conclusioni ci hanno portato a mettere i frutti del nostro lavoro e della nostra amicizia spirituale a disposizione di tutti i fedeli come Sant' Agostino. Anzi...

