L'ex della Moric scompare nel nulla. Dramma per Luigi Favoloso

Luigi Favoloso (ex di Nina Moric) scomparso. La madre a Storie italiane: “Era angosciato”. Di Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, si sono perse le tracce dal 29 dicembre. Adesso indaga la polizia dopo la denuncia di sua madre (Loredana Fiorentino) che ha lanciato l’ennesimo appello in tv, stamattina a Storie italiane su Rai1.

Per approfondire leggi anche: LUIGI FAVOLOSO FINISCE IN OSPEDALE

Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello, si sarebbe allontanato da casa senza effetti personali, senza cellulare e senza auto. Il suo numero di telefono risulta non attivo. “Quella sera mi aveva detto che aveva voglia di stare da solo, era angosciato”, ha raccontato al telefono la madre di Favoloso ad Eleonora Daniele.

La Moric e Favoloso hanno condiviso una storia d’amore che tra alti e bassi è durata diversi anni. Insieme avevano aperto un ristorante giapponese in Lombardia e Favoloso si divideva tra Carpi, Milano (dove vive la modella) e Napoli (sua città d’origine). Intanto, sembra che la Moric e Favoloso si siano lasciati il 20 dicembre scorso. L’indiscrezione arriva direttamente dalla voce di una fonte anonima.

La scomparsa di Favoloso è diventata un caso che sta facendo preoccupare amici e parenti. Non si sa se si tratta di un allontanamento volontario o altro. Le Forze dell’ordine si sono messe al lavoro per ricostruire tutti i dettagli della vicenda.