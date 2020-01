Lotteria Italia, l'estrazione dei biglietti vincenti. Primo premio 5 milioni

Lotteria Italia, grande attesa per l'estrazione dei biglietti vincenti del concorso stasera, lunedì 6 gennaio, durante della trasmissione televisiva "Soliti Ignoti - Il Ritorno" condotta da Amadeus. Milioni di italiani sognano di trovare nella calza della Befana un premio di prima categoria a partire da quello più ricco da 5 milioni di euro. "Gli eventuali premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo, poco prima dell’inizio della trasmissione", fa sapere Agipronews.

Per approfondire leggi anche: Gioco, la protesta dei piccoli gestori

Sono circa 6,7 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2019 della Lotteria Italia, con una raccolta prossima ai 34 milioni di euro, e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750.000 euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva "Soliti Ignoti - Il Ritorno. Lo fa sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il dato è sostanzialmente stabile rispetto all'edizione precedente: nel 2018, erano stati venduti 6,9 milioni di tagliandi.

Il calo sensibile (-18,6%), riferisce Agipronews, si è prodotto semmai nel 2018, quando si scese del 18,6% rispetto all’edizione precedente. Un decremento dovuto essenzialmente alla decisione di togliere dal biglietto il “gratta e vinci” abbinato che garantiva premi istantanei. Nell’epoca del grattino, la Lotteria ha fatto segnare una vendita sempre superiori agli otto milioni di biglietti. Per trovare l’età d’oro della Lotteria bisogna però risalire al periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti: il record assoluto appartiene al 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati. La trasmissione abbinata era “Fantastico 9”.

Ma come funziona l'estrazione? Sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che "alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti".