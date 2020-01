Auto travolge turisti tedeschi. 6 morti e 11 feriti

Grave incidente nella notte a Lutago di Sopra, frazione di Valle Aurina (BZ), in Val Pusteria. Un'auto guidata da un uomo verso l'1.15 ha centrato una comitiva di giovani turisti tedeschi che si trovavano vicino al pullman su cui viaggiavano. Il bilancio è di 6 morti e 11 feriti, alcuni in gravi condizioni, trasportati a Innsbruck, Brunico, Bressanone e Bolzano. Alcuni sono in pericolo di vita.

L'automobilista ha 28 anni ed è un uomo della zona. Tre feriti sono in gravi condizioni. La tragedia a pochi giorni dal tragico incidente che, nei giorni scorsi, ha falciato a Roma le povere Gaia e Camilla su Corso Francia.