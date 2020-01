Arturo Parisi rilancia Il Tempo e infilza Zingaretti: dove ci sta portando

A dare una visione storica della resa di Nicola Zingaretti nella "campagna" di governo sotto le armi dell'alleato Luigi Di Maio è Arturo Parisi. L'ex ministro, storico consigliere politico di Romano Prodi e cofondatore dell'Ulivo, ha rilanciato su Twitter l'articolo de Il Tempo in cui Franco Bechis descrive la fine ingloriosa del Pd completamente soggiogato al Movimento 5 stelle. "Zingaretti si è arreso a Di Maio. Oppure continua la ritirata strategica di Zingaretti, come quella di Kutuzov che intrappolò Napoleone nella campagna di Russia?".

.⁦@FrancoBechis⁩ sulle parole di Zingaretti e i fatti di Di Maio

[oppure continua la

ritirata strategica di Zingaretti, come quella di Kutuzov che intrappolò Napoleone nella campagna di Russia?] https://t.co/rrMvPsNG3S January 4, 2020

Il riferimento è a Michail Illarionovič Kutuzov, generale che ha guidato le armate russe contro Napoleone durante la campagna di Russia. È lui l'uomo che decise di evitare lo scontro aperto con le truppe guidate da Bonaparte e affidarsi alla strategia del logoramento. All'inizio ripiegò abbandonando Mosca, ma in seguito riuscì a trasformare la ritirata francese, con l'aiuto del clima e della vastità del territorio russo, nella storica sconfitta di Napoleone. Chissà se anche Zingaretti sta attuando nei confronti dell'alleato di governo la stessa strategia. La prima parte, quella della ritirata, gli sta riuscendo bene. Bisognerà vedere il resto della campagna. È proprio vero, il governo logora. Non solo chi non ce l'ha.