Gli schiaffi di Bergoglio fanno il giro del mondo. E a Napoli arrivano i "paccheri del Papa"

La reazione per così dire energica di papa Francesco nei confronti della fedele asiatica che lo ha ripetutamente strattonato in piazza San Pietro ha fatto il giro del mondo grazie alle immagini video e alla rete. Schiaffi santi che hanno anche ispirato dei ristoratori napoletani che hanno lanciato i "Paccheri del Papa", formato di pasta il cui nome in napoletano vuole dire proprio schiaffo.

La ricetta lanciata dal ristorante Januarius - il nome è un altro tributo di fede, quello a San Gennaro patrono di Napoli - prevede paccheri artigianali di Camporeale, burrata di Andria Igp, polpo verace, gamberoni argentini e pomodoro giallo corbarino.

Non è escluso che gli artigiani di San Gregorio Armeno, anche se già passato il Natale, riusciranno a esporre a tempi di record la statuetta di Jorge Maria Bergoglio che si libera come può della stretta della fedele.