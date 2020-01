Alpinisti romani precipitano sul Gran Sasso. Uno è grave

Sul Gran Sasso il Soccorso Alpino è intervenuto in soccorso di due alpinisti romani, precipitati per circa 100 metri mentre salivano il Canale del Tesoro Nascosto. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale de L’Aquila. Lo fa sapere un tweet del Soccorso Alpino.

Nei giorni scorsi, intanto, un alpinista era morto sul Terminillo. Si trattava della quarta vittima in due giorni sull’Appennino. L’uomo originario di Dueville, in provincia di Vicenza, aveva 47 anni e stava scalando, insieme a tre compagni di cordata, il canale centrale, lungo la parete est del monte. Non era nuovo a escursioni del genere ma qualcosa è andato storto: il terreno era coperto di neve ma, sotto uno strato leggero e soffice di bianco, il vento gelido della notte aveva creato una lastra di ghiaccio ripida e pericolosissima.