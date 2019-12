Genova, si stacca il soffitto della galleria. Chiusa l'autostrada A26

Non c'è pace per la rete autostradale ligure. La A26 è stata chiusa nel tratto della galleria Bertè per caduta di grossi frammenti dalla volta del traforo in direzione Genova. Per fortuna non sono coinvolti mezzi in transito. "Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone ed il bivio per la A10 Genova-Savona in direzione Genova, si è resa necessaria la chiusura del tratto per agevolare il recupero di detriti in carreggiata all'interno della galleria Bertè. Al momento si registrano 2 km di coda - si legge sul sito di Autostrade per l'Italia - A tutti i veicoli si consiglia di percorrere la Diramazione Predosa-Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova. Mentre i veicoli leggeri che si trovano oltre il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole, devono uscire obbligatoriamente a Masone e possono proseguire attraverso la Strada Provinciale 456 del Turchino. Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi d'opera".

Secondo le prime verifiche condotte dai tecnici autostradali si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell'intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. E' in corso l'installazione di uno scambio di carreggiata per consentire la riapertura al traffico in doppio senso di circolazione.