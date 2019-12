Valanga su pista da sci: morti bambina di 7 anni e la madre

Una bambina di sette anni e la madre sono morti per una slavina che ha invaso la pista da sci sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. Sul posto i carabinieri che cercano di risalire alla dinamica dell’incidente, non ancora chiara.

C’è anche un bambino in gravi condizioni. Lo rende noto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) in un tweet. Sul posto tre elicotteri, di cui uno proveniente dall'Austria. La valanga è scesa ad una quota di 1800 metri circa e si è estesa per oltre 300 metri, in un punto in cui una pista da sci curva per circa 90 gradi.

#AltoAdige, Val Senales: intervento in corso del #SoccorsoAlpino. Due vittime, una donna e una bambina di 7 anni, e un bambino in gravi condizioni per una valanga che si è abbattuta su una pista da sci. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) December 28, 2019

Un'altra valanga si è abbattuta sempre in Alto Adige, nella Val Passiria. Uno scialpinista originario del Trentino è stato salvato dai compagni di escursione dopo essere stato travolto da una valanga nella zona di Punta Cervina a cavallo con la Val Passiria sulle Alpi Sarentine. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Bolzano per accertamenti ma non è in pericolo di vita. Macchina dei soccorsi operativa alla ricerca di eventuali persone sommerse da una slavina - ricerche hanno dato esisto negativo - anche nella zona del Col de Riciogogn nei presi del rifugio Sennes nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies.