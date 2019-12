Vinchiaturo, morta la giovane parrucchiera investita

Non ce l'ha fatta Nicoletta Valente, la 35enne investita a Vinchiaturo la notte tra Natale e Santo Stefano da un pirata della strada che prima è fuggito senza prestarle soccorso poi ci ha ripensato. Il suo cuore ha smesso di battere stamattina. Con la giovane parrucchiera, originaria di San Giuliano del Sannio, si allunga il numero degli incidenti mortali che hanno mietuto vittime tra i più giovani uccisi da auto condotte da coetanei. I medici hanno fatto di tutto per salvarla ma inutilmente. Nicoletta era arrivata in condizioni disperate all'Ospedale Cardarelli di Campobasso. Ma famiglia e amici avevano sperato fino all'ultimo in un miracolo. Intanto si aggrava la posizione del giovane investitore di 22 anni che solo ieri pomeriggio si era presentato spontaneamente in Questura a Campobasso. Ora deve rispondere di omicidio stradale. E' risultato negativo ad alcol e droga test.