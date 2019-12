Freddo e gelo in arrivo, le temperature crollano

Da qualche giorno l’Italia è stata raggiunta da un poderoso anticiclone a garanzia di un tempo via via più stabile e soleggiato. Ma nel corso del weekend, il temporaneo innalzamento verso la Scandinavia dell’anticiclone permetterà l’arrivo di aria gelida direttamente dal Polo Nord. Aria che punterà principalmente a raffreddare tutti i versanti orientali, ma non solo. Il sito IlMeteo.it avverte che da domani sera/notte l’aria fredda farà peggiorare il tempo su Marche, Abruzzo e Molise con l’arrivo di temporali e locali grandinate. Sabato la tramontana e il grecale impetuosi porteranno rovesci e temporali a carattere sparso su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. La neve potrà scendere fin verso la collina e nelle precipitazioni più forti potrà comparire anche su pianura e coste. Sul resto delle regioni il sole dominerà la scena, salvo nebbie diffuse e fitte in Pianura Padana. Domenica continuerà l’afflusso di aria fredda dai quadranti settentrionali. Il tempo sarà ancora molto instabile sui versanti adriatici centro-meridionali e sul resto del Sud, ancora con rovesci e locali temporali di neve possibili fino in pianura, o in bassa collina. Situazione invariata altrove.

Si segnala che le temperature subiranno un’importante abbassamento, soprattutto al Centro-Sud con valori che andranno sotto la media di 5-6 gradi. I valori termici al Nord si manterranno molto bassi di notte con estese gelate, qualche grado sopra lo zero di giorno. Al Centro-Sud di giorno non si supereranno i 6-8 gradi mentre di notte si scenderà fino a qualche grado sopra lo zero.