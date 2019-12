Affari italiani, Facebook censura l'intervista su Mussolini: è il video più visto

"Mussolini ha fatto più di tutti per gli operai" è il titolo della video-intervista realizzata dal direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino al poeta 95enne Franco Loi ma Facebook la censura e blocca per 24 ore l'autore del filmato. "Sono stato bloccato per 24 ore come pericoloso sovversivo - spiega Perrino - Il contenuto non rispetta le normative di Facebook è stata la gelida motivazione del boia". Ma il quotidiano sceglie di riproporre l'intervista online: il risultato? È il video più visto sul sito.

Esplode allora il caso sulla censura di Facebook contro Affaritaliani.it. Nel filmato di oltre un'ora il grande poeta 95enne, ormai cieco, parla della sua condizione sofferente, ma anche della sua vita, raccontando quasi un secolo di cultura e arte milanese e italiana attraverso fatti inediti, personaggi della letteratura, dell’editoria e della politica ed episodi e aneddoti vissuti direttamente e personalmente. Ma l'intervista - col titolo su Mussolini - viene censurata sul social network e alla fine, riproposta sul sito, balza in testa alla classifica dei video più visti dagli utenti sul quotidiano online.

CLICCA QUI PER GUARDARE L'INTERVISTA A FRANCO LOI