Automobilista non rispetta il divieto per l'allerta meteo. Muore travolto dal torrente

Non ha rispettato il divieto di transito per l'allerta meteo. Il torrente ha travolto la sua auto e per l'automobilista non c'è stato scampo. La strada era stata chiusa per l'allerta meteo ma, malgrado il divieto, ha deciso di proseguire e di guadare il torrente ed è stato travolto dalla corrente. E' morto cosi' un automobilista in provincia di Pordenone, nel Friuli Venezia Giulia.

La furia dell'acqua ha trascinato via l'auto, impedendo ai soccorritori di raggiungerlo. Continua l'ondata di maltempo che sta attanagliando l'intera penisola e si prevede proseguirà anche nelle prossime ore. Il maltempo interesserà tutto il Paese almeno fino a domenica.