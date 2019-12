Un morto e decine di malori dopo il pranzo di Natale del Comune

Hanno pranzato tutti insieme, come ogni anno, nel centro polifunzionale del comune di Ripi, nel Frusinate. Poi nel pomeriggio i primi sintomi del malessere: dissenteria, crampi allo stomaco e difficoltà respiratorie. Un morto e decine di sospetti intossicati, questo il bilancio di quanto accaduto domenica in Ciociaria dopo il pranzo di Natale organizzato come ogni anno dal Comune.

A perdere la vita è stato Sossio Celli, padre dell'ex sindaco Gianni. L'anziano è arrivato al pronto soccorso di Frosinone in condizioni critiche. A preparare le pietanze una ditta di catering della zona. Carabinieri ed Asl stanno ora indagando per cercare di capire se a provocare i il malore mortale possa essersi trattato di un'intossicazione alimentare.