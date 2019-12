Banca Popolare di Bari, gli audio segreti dei manager: "Avete truccato i conti per anni"

"Questa banca è un esempio di scuola di cattivo management, irresponsabile, esaltato [...] Truccavate persino i conti economici delle filiali. Taroccati". A dirlo, in un audio pubblicato da Fanpage, è Vincenzo De Bustis, ad della Banca Popolare di Bari che insieme al presidente Gianvito Giannelli aveva riunito i manager dell'istituto di credito pugliese il 10 dicembre scorso. "Non c’è rischio di commissariamento. Entro Natale la banca sarà salva", dice Giannelli, ma tre giorni dopo il Consiglio dei ministri decide per il commissariamento e il relativo salvataggio della banca con un'iniezione di 900 milioni di euro.

Nell'audio i due manager tranquillizzano gli altri manager e direttori di filiale: la banca sarà salvata, ci sono investitori istituzionali e capitali provati in arrivo. "Potete dire ai clienti che c'è lo Stato dietro", azzardano. "Ci appoggia il mondo politico, e ci appoggia anche la vigilanza, dice Giannelli smentendo l'ipotesi di un vicino commissariamento della banca.

L’amministratore delegato delinea anche una road map per il passaggio della Popolare di Bari a società per azioni fino a un nuovo piano industriale: "La banca diventerà molto forte dal punto di vista patrimoniale, avrà lo Stato dietro, quindi potrete dire che la Popolare di Puglia e Basilicata sta un po’ così, che la Banca Popolare Pugliese traballa, che i soldi vi conviene darli a noi che c’abbiamo lo Stato dietro. Li sfondate, se c’avete la forza e l’energia commerciale", dice De Bustis agli stessi che accusa di aver truccato i conti delle filiali. "Quando sono arrivato la prima volta (tra il 2011 e il 2015, ndr) c’era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo, a cui chiesi di vedere i dati delle filiali. Tutti truccati. Truccavate persino i conti economici delle filiali. Taroccati. Chiesi anche di vedere la lista delle prime 50 aziende affidatarie e non me l’hanno mai portata. Quell’epoca è finita. Su queste cose i nuovi padroni vi faranno l’esame del sangue”, si ascolta nell'audio di Fanpage.