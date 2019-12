Bello Figo cerca lo scandalo con "Trombo a facoltà". E l'università di Pisa lo denuncia

Il rapper Bello Figo ne ha ideata un'altra delle sue per far parlare di sé. Il cantante di origini africane diventato popolare con "Non pago affitto" ha girato un video all'interno di un'aula dell'Università di Pisa, a Economia, facendo infuriare l'ateneo toscano. Il motivo è presto detto: la canzone "Trombo a facoltà" è un susseguirsi di parolacce, riferimenti sessuali e oscenità, tutto messo in scena dallo stesso Bello Figo insieme a disinibite modelle locali.

Il meccanismo comunicativo è il solito: Bello Figo dice le cose che fanno arrabbiare un certo pubblico ("sono nero e tutte vogliono il mio c...") per collezionare visualizzazioni, ma questa volta ad arrabbiarsi è anche l'università di Pisa. Secondo il Tirreno, infatti, l'ateneo non sapeva nulla e il video sarebbe stato girato senza autorizzazioni. Anche per questo l'università ha annunciato che tutelerà la propria immagine per vie legali. Di seguito il video incriminato: attenzione, linguaggio osceno.