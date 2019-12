Quattro orche nel mare di Genova ma il cucciolo forse è già morto

Da alcuni giorni un gruppo di orche nuota nelle acque di Genova. Si tratta di quattro esemplari adulti e un cucciolo, ripresi in alcuni video diffusi sui social network. Purtroppo, però, il cetaceo più piccolo del gruppo è quasi certamente morto, spiegano i responsabili di Whale Watch e dell'Acquario di Genova al Secolo XIX. Infatti dalle ultime immagini il cucciolo non riesce ad emergere da solo per respirare ma deve essere aiutato dalla mamma. Le orche non si vedevano nel Mediterraneo da circa 30 anni. Il gruppo in questione verrebbe dalla zona di Gibilterra.

"Da alcuni giorni 4 orche sono, in via eccezionale, presenti nel porto di Genova-Voltri. Una di loro appare emaciata, sta male. Sotto mia proposta la capitaneria di Porto, che ringrazio per la sensibilità, ha emanato un’ordinanza che vieta a tutte le navi di transitare nell’area dove si trovano i mammiferi per tutelare la loro salute. Inoltre, è stato rafforzato il dispositivo di controllo a mezzo motovedette", aveva spiegato ieri il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.