Bagni rotti nella Stazione Spaziale. Parmitano e colleghi costretti al pannolone

Houston abbiamo un problema. No, non si tratta di qualche pericoloso incidente in orbita ma di qualcosa di più prosaico. A bordo della Stazione Spaziale Internazionale, infatti, si sono rotti i bagni. I due gabinetti a disposizione degli astronauti si sono guastati a poche ore di distanza uno dall'altro. E così Luca Parmitano, l'astronauta italiano al comando della missione da ottobre, e il resto del personale (i russi Alexander Skvortsov e Oleg Skrypochka e gli americani Christina Cook, Andrew Morgan e Jessica Meir) sono rimasti senza bagno.

Qual è il protocollo d'emergenza in queste situazioni? Semplice, Parmitano e colleghi hanno dovuto ripiegare sui collaudati e poco tecnologici pannoloni.