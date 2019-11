Cristina Chiabotto nei guai, è indebitata col fisco

Debiti con il Fisco per 2,5 milioni di euro. Un dramma per Cristina Chiabotto, ex Miss Italia. Adesso è costretta vedere quasi tutto per far cassa e pagare le pendenze con il Fisco. Da quanto si apprende venderà alcuni negozi di sua proprietà nel Torinese per far liquidità e versare una parte annua allo Stato per saldare il debito. La Chiabotto ha ottenuto la procedura di liquidazione prevista dalla legge "salva-suicidi.

Secondo quello che scrivono i giudici, la Chiabotto “ha una posizione debitoria che si è manifestata in modo prorompente già nel 2014, quando a seguito di verifiche effettuate dalla guardia di finanza di Torino in relazione al periodo 2008-2013, era stato accertato un comportamento elusivo (non fraudolento) e di conseguenza ripreso a tassazione un reddito superiore rispetto a quello dichiarato".

Nell’autunno del 2012, dopo 12 anni, è finita la storia tra Cristina e Fabio Fulco. Soltanto alcuni mesi fa le sue nozze da favola con l’imprenditore Marco Roscio. Una relazione tenuta nascosta ai paparazzi per diverso tempo fino a quando sono stati “pizzicati” a Portofino.