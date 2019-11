Serena Mollicone, il padre Guglielmo ha avuto un infarto: è grave

Questa mattina Guglielmo Mollicone, padre di Serena Mollicone, la giovane uccisa da Arce nel 2001, ha avuto un infarto ed è stato trasportato urgentemente all'ospedale di Frosinone. La situazione clinica è seria e le condizioni dell'uomo vengono definite gravissime.

Il padre Guglielmo da 18 anni si batte per la verità. Lo scorso 13 novembre avrebbe dovuto tenersi l'udienza preliminare a carico dei 5 indagati per l'omicidio della giovane. Udienza rinviata al 15 gennaio per un difetto di notifica.

Le condizioni di Guglielmo Mollicone, secondo fonti ufficiali, sono gravissime. È ricoverato nel reparto di Rianimazione, intubato e senza coscienza. Tra i primi ad arrivare in ospedale è stato il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Fabio Cagnazzo