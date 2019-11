La Procura chiede la chiusura di un tratto autostradale della A26 per rischio crollo. Autostrade esegue, così è scattata l'interdizione della tratta compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone visto lo stato di ammaloramento dei viadotti Fado Nord e Pecetti Sud.

Il provvedimento urgente è scattato alla luce delle analisi dei periti della stessa Procura e della Guardia di finanza e dopo il crollo, ieri, di una parte del viadotto "Madonna del Monte" tra Savona e Altare sulla A6. Viabilità in tilt tra Piemonte e Liguria e parte della Lombardia mentre Autostrade sta lavorando a percorsi alternativi lungo la A7.

"Oggi Genova è totalmente isolata: è tornata ad essere probabilmente quella che era negli anni '30. La A7 ha numerosi cantieri, la A26 è chiusa, la A6 conoscete il suo destino da ieri". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, prima di entrare in riunione in Prefettura a Genova, dove è stato convocato col sindaco Bucci nella serata in cui Aspi ha annunciato la chiusura di un tratto di A26 per verifiche tecniche su due viadotti. "Ho avuto la comunicazione dall'ad di Aspi Tomasi - ha detto Toti - ho informato il premier Conte e il ministro De Micheli: aspetto di conoscere che cosa intenderà fare d'urgenza il governo". "Io ripeto: a un anno e 4 mesi dal Morandi in questa città si è fatto tantissimo e si continuerà a fare tantissimo - ha sottolineato il presidente della Liguria - mi chiedo, oltre le chiacchiere e le bagarre sulle concessioni, che cosa realmente èstato fatto per garantire ai cittadini di Genova e della Liguria di essere cittadini di serie A e non di serie C. E mi chiedo cosa in un Paese con un'economia tanto fragile, cosa comporterà da domani tutto questo per il primo sistema portuale del Mediterraneo su cui gravano le imprese e tutto l'export di Lombardia e Piemonte".