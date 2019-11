Sciopero degli aerei. Centinaia di voli restano a terra

Giornata di passione per chi ha in programma di viaggiare in aereo lunedì 25 novembre. le maggiori sigle sindacali dei controllori di voli hanno indetto una sciopero dell'intera categoria. Per questo sono stati cancellati circa 130 voli ma c’è la possibilità di cambiare la prenotazione o chiedere il rimborso. «Per lunedì 25 novembre - si legge sul sito della compagnia - alcune sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero dei controllori di volo dalle 13 alle 17 Negli stessi orari sono state confermate altre agitazioni nel settore del trasporto aereo. Alitalia è stata pertanto costretta a cancellare alcuni collegamenti, sia nazionali che internazionali, previsti per il 25 novembre nella fascia orari soggetta allo sciopero».

