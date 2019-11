Tragedia nel sottotetto vicino ai Navigli. Due persone, un 29enne originario di La Spezia e una ragazza di 27 anni di Milano, hanno perso la vita nell'incendio dell'appartamento in cui stavano dormendo, un sottotetto ai Navigli, a Milano. I due sono stati sorpresi nel sonno, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, dalle fiamme scaturite con ogni probabilità da un corto circuito alle 3.30 della notte. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco che hanno tentato di rianimarli, ma i due giovani sono morti per l'intossicazione e le gravi ustioni riportate. Insomma per i due giovani non c'è stato nulla da fare.