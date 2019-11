Dietrofront maturità, niente buste e torna il tema di storia

Cambia l'esame maturità. In arrivo due novità con il prossimo esame di Stato: torna la traccia di storia nella prova di italiano e vengono eliminate le buste all'orale. "Abbiamo deciso di mantenere l'impianto generale dell'esame di Stato, anche perché non è possibile che ogni volta che cambia un governo si cambia l'esame di maturità - spiega il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti - Però due cose le abbiamo modificate su richiesta della società civile, degli studenti e degli insegnanti: abbiamo deciso di reintrodurre la traccia di storia nell'esame scritto e di eliminare le buste nell'esame orale, anche per dare la possibilità agli studenti di prepararsi meglio".