Venezia ancora sott'acqua. Terme di Saturnia sommerse dal fango

Il maltempo sferza l'Italia con danni e disagi da nord a sud. Mentre a Venezia sono attesi 115 centimetri di marea per oggi, 145 domenica.

Mareggiate, forti venti e piogge stanno interessando da due giorni il litorale romano. La Polizia Locale e la Protezione Civile, che ha ricevuto oltre 100 chiamate al Centro Radio, sono intervenute in diverse emergenze su tutto il territorio di Fiumicino da ieri fino a notte fonda. In totale sono stati effettuati 19 interventi di cui 9 per alberi o rami abbattuti dal forte vento. Occhi puntati anche sulla mareggiata.

ALLERTA NEL LAZIO - Il dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quelli diffusi nei giorni precedenti. Sulla base dei fenomeni previsti sul Lazio centro-meridionale e' stata valutata per la giornata di oggi un'allerta arancione. Sono infatti previste, a partire dal pomeriggio, precipitazioni diffuse che saranno accompagnate da rovesci o temporali di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento. Sul resto del Lazio e' invece stata diramata allerta gialla.

SATURNIA - Preoccupazione per la piena nelle terme di Saturnia, in provincia di Grosseto, a causa delle abbondanti precipitazioni. Il sindaco di Manciano "smentisce categoricamente", in un post su Facebook, "che le Cascate del Gorello di Saturnia sono devastate", ma "hanno subito solo una forte piena dovuta alla tanta pioggia caduta. Eventuali danni, se presenti, verranno valutati in seguito al ritiro delle acque e al ritorno del flusso nella sua normalità". Il sindaco, peraltro, denuncia il fatto che "dopo 5 anni il nostro territorio è stato martoriato da un'altra alluvione". Il Comune di Manciano "insieme ai suoi tecnici inizierà la verifica di eventuali danni su tutto il territorio, partendo dalla rete stradale rurale e comunale e delle aree private e pubbliche. Chiederemo, nel caso, lo stato di calamità alla Regione Toscana".

TRENI FERMI AL BRENNERO - La linea ferroviaria del Brennero restera' interrotta fino alle ore 14 di oggi. Ieri sera attorno alle ore 19,40 una frana di fango e alberi, causata dalle forti piogge della giornata, e' caduta sui binari a circa 500 metri a sud della stazione di Bolzano all'altezza di viale Trento nella zona del 'Virgolo' costringendo l'interruzione sia della linea Brennero - Verona ma anche la Bolzano.