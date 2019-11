Frosinone, maxi-confisca alle famiglie rom De Silvio-Spada

Una confisca da un milione e 300 mila euro. Ville, macchine di lusso, terreni e danaro accumulati illecitamente dalle famiglie De Silvio - Spada che sono ora proprietà dello Stato.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone attraverso un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sono riusciti a dimostrare che lo stile di vita delle famiglie residenti tra Frosinone e Latina, era nettamente superiore al reddito dichiarato. Oltre che alla confisca dei beni e di ingenti risorse finanziarie il tribunale per le misure preventive di Frosinone ha disposto l’applicazione di sette misure di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nei confronti di altrettanti esponenti di spicco delle due famiglie.

Le indagini portate avanti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone, attraverso mirati accertamenti bancari e patrimoniali hanno permesso di ricostruire l’evoluzione dell’intero patrimonio immobiliare e mobiliare acquisito nel corso dell’ultimo ventennio da componenti delle famiglie De Silvio - Spada. Per questo, come previsto dal nuovo Codice Antimafia, è stato eseguito il provvedimento emesso dal Tribunale di Frosinone – Sezione Misure di Prevenzione, sottoponendo a confisca l’ingente patrimonio illecitamente accumulato, costituito da 3 ville di pregio, 2 unità immobiliari e 2 terreni, situati a Frosinone, Ferentino e Terracina, nonché 12 autoveicoli - alcuni dei quali di lusso -, conti correnti ed altre ricchezze, per un valore complessivo pari a 1,3 milioni di euro, che diviene definitivamente di proprietà dello Stato.