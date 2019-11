Due suore scoprono di essere incinte. Due casi in Sicilia

Due casi a pochi chilometri di distanza: imbarazzo e interrogativi inquietanti in Sicilia. Nel Messinese una suora finisce in ospedale e scopre così di essere incinta. A quanto racconta la Gazzetta del Sud, la religiosa di origini africane si era rivolta alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello dopo aver accusato gravi dolori addominali. Qui i medici, espletati gli esami di rito, si sono però accorti che era in atto una gravidanza, pare ancora in fase iniziale, di poche settimane. Sul caso vige ovviamente il massimo riserbo, ma la religiosa, scrive il quotidiano, da anni in servizio presso un istituto collegio di un piccolo centro nel cuore dei Nebrodi, sarebbe stata subito trasferita ad altra sede.

"C'è il rammarico per quanto avvenuto. Sono cose che dispiacciono. La nostra comunità di 1.200 abitanti è sconcertata. La situazione è stata gestita male e non in modo riservato come si doveva", ha detto il sindaco di Militello Rosmarino, nel messinese. Il primo cittadino spiega come "meno di un anno fa (la religiosa, ndr) ha preso i voti e si fa da sempre volere bene da tutti. Poi vai a capire cosa sia successo". E tiene a precisare come "il collegio Bambin Gesù sia un istituto molto serio".

Il secondo caso riguarda una suora originaria del Madagascar in servizio in un paese del ragusano. La religiosa, madre superiora di un istituto che si occupa dell'assistenza agli anziani, sarebbe rimasta incinta circa un mese fa. Secondo quanto si apprende sarebbe tornata nel suo Paese d'origine.