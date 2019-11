Ci risiamo. La Alan Kurdi entra in acque italiane

"Proprio ora, siamo entrati nelle acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde. Nonostante la soluzione diplomatica per le rimanenti 88 persone soccorse a bordo dell'AlanKurdi, non ci è stata ancora assegnato un porto sicuro. Un altro capitolo oscuro della fortezza Europa". Con questo tweet la Ong Sea Eye annuncia l'ingresso nelle nostre acque della nave al settimo giorno senza porto.

Nelle prime ore del mattino una ragazza di venti anni è stata evacuata dalla nave per ragioni sanitarie ed è stata sbarcata dalla Guardia costiera italiana.