Chef Rubio minaccia Salvini: "Vigliacco ci incontreremo..."

Va in scena un'altra puntata delle esternazioni di Chef Rubio. Questa volta il cuoco di "Unti e bisunti" se la prende con Israele e pubblica su Twitter un video del 2016 in cui mostra un giovane a terra colpito dagli israeliani. E la dichiarazione: "Tu tirare sasso per fare resistenza a occupazione, occupazione sparare in testa perché non approvare - twitta Rubio - Esseri abominevoli", con tanto di bandiera di Israele. Gli risponde Matteo Salvini che twitta: "E' ufficiale: bisogna riaprire i manicomi!". E Chef Rubio non perde l'occasione per rincarare la dose e twitta: "Solo i vigliacchi senza palle come te possono scrivere impunemente con così tanta insensibilità di carcere, detenuti, manicomi e malattie mentali. Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere"...