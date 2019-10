Faccia d'angelo torna in cella. Felice Maniero arrestato per maltrattamenti

Il boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, residente a Brescia con un nuovo nome, è stato arrestato ieri mattina per maltrattamenti nei confronti della compagna. La notizia è riportata dal Giornale di Brescia. L'ordinanza di custodia cautelare per "Faccia d'angelo", da sempre il soprannome di Maniero, è stata firmata giovedì dal gip di Brescia. A denunciarlo è stata la comopagna, una donna di 47 anni. Le manette sono scattate secondo il nuovo Codice rosso, la legge introdotta ad agosto e che garantisce un canale privilegiato per le donne che subiscono violenza. Ora è in cella a Bergamo dove aspetta l'interrogatorio di garanzia. Secondo quanto si apprende l'ex boss del Brenta sarebbe scoppiato in lacrime al momento dell'arresto nella sua casa di Brescia dove vive sotto protezione da quando ha lasciato il carcere nel 2010.