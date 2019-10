Il deputato cancella il Sudtirol: "Questa è Italia e come tale l'ho trattata"

Continua a far rumore la decisione del Consiglio provinciale di Bolzano di cancellare le parole Alto Adige e altoatesino. Il deputato di Fratelli d'Italia Luca De Carlo va in Trentino-Alto Adige e attacca "Questa è Italia e come tale l'ho trattata". E ancora: "La decisione di cancellare il termine Alto Adige mantenendo il termine tedesco Sudtirol non è un semplice intervento sul piano linguistico ma è un grave e chiaro messaggio politico che nessuno, ad eccezione di Fratelli d'Italia, ha avuto il coraggio di contestare nell'aula del consiglio provinciale di Bolzano. In Italia vige una Costituzione che vale anche per la provincia di Bolzano, anche se evidentemente a qualcuno non sta bene. A noi invece, non sta bene questo sentimento esplicitamente anti-italiano e questa autonomia anacronistica, che spesso trasforma Bolzano in uno Stato a sé", conclude De Carlo.