Elisabetta Cirillo, 33 anni di Brescia, è morta dopo una lunga lotta contro il cancro. Era diventata famosa per aver scelto di condividere pubblicamente la sua lotta contro la malattia. Lo aveva fatto con il suo blog, Lisa in the World, dove raccontava tutto ciò che doveva affrontare da quando le era stata fatta la diagnosi nel 2014. Il tumore una prima volta era guarito, ma poi era tornato.

"Un angelo tra noi che ha deciso di aspettarci più in la. È sempre stata avanti”, così viene salutata sui social Elisabetta, sempre sorridente e combattiva, sempre curiosa a conoscere il mondo nonostante la sofferenza che aveva dovuto affrontare.