Operazioni "sospette". Il Vaticano indaga

Un’indagine dell’autorità giudiziaria vaticana su operazioni finanziarie sospette «compiute nel tempo» dalla Santa Sede. L’«operazione trasparenza» avviata da Papa Francesco, sin dall’inizio del suo pontificato, entra nel vivo e non si fa remore nell’indagare su chi, finora, ha gestito la «cassa» dello Stato Vaticano. Ieri mattina i gendarmi si sono presentati negli uffici della prima sezione della Segreteria di Stato (una sorta di ministero per gli Affari Interni, diretto da ottobre 2018 da monsignor Edgar Peña Parra) e negli uffici dell’Autorità di Informazione Finanziaria (authority per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio creata da Benedetto XVI e consolidata nel 2013 da Bergoglio). Sono stati acquisiti vari documenti cartacei e digitali, attraverso il sequestro di computer e altri apparati elettronici.

Ad autorizzare l’operazione è stato un decreto firmato dal Promotore di Giustizia del Tribunale Gian Piero Milano e dall’aggiunto Alessandro Diddi, che rappresentano l’autorità requirente, corrispondente all’ufficio del pubblico ministero nella giustizia italiana. L’acquisizione documentale, «di cui erano debitamente informati i Superiori, si ricollega - spiega un bollettino della sala stampa della Santa Sede - alle denunce presentate agli inizi dell’estate scorsa dall’Istituto per le opere di Religione (Ior, ndr) e...

