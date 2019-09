Arriva l'influenza. E sarà cattiva

Nella stagione dominata dai vari "influencer" rampanti, pure la vera influenza che verrà si annuncia più insidiosa, anche se meno contagiosa rispetto allo scorso anno. «Super-aggressiva», così almeno paventano gli infettivologi dopo aver isolato il primo virus influenzale della stagione, arrivato in anticipo a Parma, dove ha già colpito una bambina di 6 anni che accusava i sintomi di febbre e mal di gola nonostante le temperature siano ancora molto alte. E già si prevede che il virus finirà per mettere a letto nel corso di tutta la stagione autunno-inverno «circa 6 milioni di italiani, ma saranno almeno altri 8 milioni quelli che dovranno fare conti con quelli che si definiscono virus simil-influenzali», avverte Maria Triassi del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Università Federico II di Napoli, che fa appello ad aderire alla campagna vaccinale, soprattutto per bambini ed anziani.

«Nell’ultimo anno sono stati 15 i decessi registrati in soggetti non vaccinati per complicanze dovute ai sintomi influenzali», ricorda la Regione Lazio, nella quale la campagna di vaccinazione antinfluenzale “partirà dal prossimo 15 ottobre e sarà completamente gratuita per gli over 65 anni, per i soggetti a rischio di ogni età con patologie croniche, donne in gravidanza, per il personale sanitario e di pubblica sicurezza e per i donatori di sangue - annuncia l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato- Vaccinarsi è importante ed evita serie complicazioni di salute soprattutto nei soggetti più deboli e consente di evitare inutili accessi al pronto soccorso e l’utilizzo inappropriato degli antibiotici per combattere la sindrome influenzale. È sbagliato...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI