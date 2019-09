Addio a Anthony Mancinelli, il più anziano barbiere del mondo aveva 108 anni

Aveva 108 anni. Di questi, ben 96 li ha dedicati al suo lavoro: tagliare barbe e capelli nello Stato americano di New York. Anthony Mancinelli, il barbiere più vecchio del mondo, entrato nel Guinness World record l’anno scorso, è morto giovedì a New Windsor.

Mancinelli, italo americano classe 1911, immigrato negli Stati Uniti dalla provincia Potenza all’età di 8 anni, aveva cominciato a lavorare da apprendista per supportare la propria famiglia spazzando i pavimenti nei barber shop. A soli 12 anni aveva iniziato a maneggiare le forbici e a occuparsi del look dei clienti, chiedendo 25 centesimi a taglio: era il 1923 e alla Casa Bianca c’era Calvin Coolidge. Da quel giorno si sono susseguiti usi e mode, ma intere generazioni hanno continuato a sedersi sulla poltrona di Mancinelli. Tanto da guadagnarsi, nel frattempo, anche un posto nella Barber Museum Hall of Fame in Ohio, una sorta di tempio per chi si occupa di barba e capelli.

Il barbiere era diventato la star e anche un po' la mascotte del negozio Fantastic Cuts di New Windsor dove lavorava negli ultimi anni e nel quale la sua professionalità attirava clienti da ogni dove. L’unica cosa a cambiare, nei lunghi anni di attività, è stato il presso: dai 25 centesimi ai 19 dollari per un taglio. La proprietaria del negozio, Jane Dinezza, ora sta pensando di lasciare libera la sua postazione per ricordarlo: «Era una leggenda, lo conoscevano tutti e si prendeva cura di ogni cliente», ha raccontato il figlio di Mancinelli, Robert, 82 anni, descrive suo padre come una persona che «amava totalmente il suo lavoro» e che «non aveva nessuna intenzione di andare in pensione», nemmeno dopo essersi indebolito a causa di un cancro alla mascella. Il barbiere aveva continuato comunque a pianificare il suo ritorno a lavoro. Robert, a cui per tutta la vita è stato proprio il padre a tagliare i capelli, nel momento di dolore per la perdita ha trovato comunque lo spirito per una batutta: «Ora - ha detto - dovrò trovare un nuovo barbiere».