Salvini: "Greta ha tutta la mia stima. Mi piacciono i sedicenni che ci mettono la faccia"

«Greta ha l’età di mio figlio, i ragazzi che si impegnano per un ideale hanno tutta la mia stima. Poi, le proposte che ne derivano possono essere più o meno condivisibili, però mi piacciono i sedicenni che ci mettono la faccia. Mi piacciono meno dei ministri che, nel nome dell’ambiente, dicono sciocchezze». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando di Greta Thunberg con i giornalisti, a margine della Zena Fest, la festa del partito in corso a Genova. Dal palco, parlando dello sciopero per il clima previsto domani, il leader del Carroccio ha detto: «Vedo qui tanti ragazzi: se fate tardi, domani potete dormire fino a mezzogiorno e poi dire che lo avete fatto per salvare il pianeta».

Lo scorso marzo Salvini aveva ostato sulla sua pagina Twitter un fotomontaggio che ritraeva il suo volto incorniciato dalle treccine di Greta, la sedicenne svedese diventata simbolo della lotta al cambiamento climatico. «Trovata in rete, un po’ di autoironia non fa mai male!», aveva commentato l'ex vice premier.